Сборная Турции победила Грецию и стала вторым финалистом Евробаскета-2025

Турецкая команда разыграет трофей в противостоянии с Германией

Сборная Турции уверенно победила Грецию в 1/2 финала Евробаскета-2025 — 94:68.

Уже в первой четверти команда Эргина Атамана сделала весомую заявку на победу, добыв преимущество в 10 очков. На большой перерыв турки ушли, ведя с разницей+18 — 49:31.

Третья и четвертая 10-минутки также остались за Турцией, а итоговое преимущество подопечных Атамана составило 26 очков.

Самым результативным игроком встречи стал турок Эрджан Османи, в активе которого 28 очков. Лидер греков Яннис Адетокумбо оформил дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).

Турция лишь во второй раз в истории вышла в финал Евробаскета. В 2001 году турки в решающем поединке уступили Югославии.

В финале Евробаскета-2025 Турция сыграет с Германией, обыгравшей Финляндию (98:86). Решающий поединок турнира пройдет в Риге 14 сентября. Также в воскресенье Греция сыграет с Финляндией в поединке за 3-е место.

Евробаскет-2025. Полуфинал

Греция — Турция — 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22)

