Аль-Шейх заплатит Кроуфорду и Альваресу безумные деньги. Известны гонорары

Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль Альварес

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоится масштабный вечер бокса, который будет транслироваться на платформе Netflix.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретятся обладатель четырех титулов из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО).

Кроме четырех престижных титулов, победитель этого противостояния получит специальный пояс от журнала The Ring.

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

По информации источника, общий гонорар за этот бой составит 200 миллионов долларов США. Альварес получит за поединок 150 миллионов долларов, а Кроуфорд, остальные – 50 миллионов долларов.

Гонорар Альвареса превзошел даже рекордную сумму, которую заработал Усик – 132 миллиона долларов в последнем бою против Дюбуа.

