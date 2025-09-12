Примера. Севилья – Эльче 2:2. Сюрпризы от бывших

4-й тур Примеры.
Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
Севилья – Эльче 2:2
Голы: Ромеро, 28, Пеке, 85 – Андре Силва, 54, Мир, 70
Севилья: Нюланд – Х. Санчес (Янузай, 79), Аспиликуэта, Ньянзу (Кастрин, 61), Маркан, Гонсалес (Суасо, 61) – Гудель (А. Санчес, 61), Менди – Агуме, Ромеро, Варгас (Пеке, 79).
Эльче: Дитуро – Чуст Гарсия (Форт, 80), Бигас, Аффенгрубер – Педроса (Петро, 88), Нету (Дональд, 88), Фебас, Оаро (Мендоса, 60), Нуньес – Мир (А. Родригес, 80), Андре Силва.
Предупреждения: Агуме, 9, Ромеро, 44, Ньянзу, 52, Алмейда, 90+3 – Чуст Гарсия, 44, Педроса, 83, Дональд, 90+4.