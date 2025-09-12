Любляна. Олейникова проиграла экс-23-й ракетке мира в четвертьфинальном матче

Александра Олейникова завершила выступление на турнире WTA 125 в Словении



Любляна, Словения • 8-14 сентября • грунт • $115,000

Действующая чемпионка: Жиль Тайхманн (Швейцария)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Александра Олейникова (Украина) – Мона Бартель (Германия) 4:6, 2:6

Украинская теннисистка провела на корте полтора часа и по ходу матча сделала четыре брейка, проиграв семь геймов на свой подаче.

Для Олейниковой это был второй четвертьфинал на турнирах WTA 125. На прошлой неделе ей удалось дойти до полуфинала в Монтрё.

Напомним, что Мона Бартель – обладательница четырех титулов WTA в одиночном разряде. Ее персональный рекорд в рейтинге – 23-е место в марте 2013 года.

