Дерек Дэли считает, что Хэмилтону пора завершить карьеру

Мы уже приводили слова бывшего главы менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоуна о том, что Льюису Хэмилтону пора завершать карьеру. Такого же мнения придерживается и бывший гонщик Формулы 1 Дерек Дэли.

«Переход Хэмилтона в Ferrari в конечном итоге может стоить работы Фредерику Вассёру, – заявил он в интервью Racingnews365. – Льюис был одним из самых одарённых спортсменов, которых только видел мир, но, по-моему, его лучшие дни уже в прошлом.

С точки зрения физиологии просто невозможно, чтобы инстинкты и рефлексы в 40 лет были на уровне 20-летнего. Такова человеческая природа. Я не думаю, что Хэмилтон сможет выступать на том же уровне, что и раньше.

Пригласив Льюиса, в Ferrari приняли блестящее решение с точки зрения маркетинга, но не с точки зрения достижения результатов на трассе. Команда из-за этого пострадала, сам Льюис пострадал, и я не вижу, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону.

Я не представляю, что Льюис сможет выйти в Ferrari на тот уровень, на котором он выступал раньше. Лучшее, что может случиться, если Льюис это поймёт и сам примет решение уйти, сделать следующий шаг в карьере.

В таком случае Ferrari сможет пригласить молодого и агрессивного гонщика, способного внести больший вклад, чем Льюис в ближайшие годы».

