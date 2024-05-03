Ферстаппен: Я с радостью принимаю этот результат

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию, предшествующую субботнему спринту в Майами, хотя проехал круг не лучшим образом и удивлён, что смог показать первое время.

Макс Ферстаппен: «Если честно, круг оставил ужасное впечатление – возможно, из-за того, что по ходу последней сессии было невероятно трудно добиться эффективной работы резины. Впрочем, уже во время второй сессии ощущения были не лучшие, и в финале они повторились.

Когда я перешёл на мягкую резину, мне не удалось существенно прибавить, но каким-то образом мы оказались на первой позиции. Конечно, я с радостью принимаю этот результат. Но по каким-то причинам пилотирование не доставило особого удовольствия, хотя на тренировке всё складывалось очень хорошо, мне было комфортно за рулём, я чувствовал уверенность, а вот в квалификации всё было уже не так здорово.

Вероятно, в какой-то мере дело ещё и в конфигурации трассы. После тренировки я был уверен, что мы сможем бороться за поул-позицию, но затем, когда началась квалификация, было непохоже, что мы сможем его завоевать. И всё-таки каким-то образом мы стали первыми. Но я просто не знаю, что там произошло с другими машинами по ходу последнего круга».

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