В Монако будут наказывать за срезку шиканы

В FIA будут наказывать за срезку шиканы в Монако во время воскресной гонки.

В прошлом гонщики часто срезали шикану за круг или два до пит-стопа, чтобы выиграть время, получить преимущество и выиграть позицию после смены шин.

После обсуждения на пятничном брифинге в Монако было решено, что FIA будет внимательно следить за ситуацией в воскресенье.

Гонщик, срезавший шикану, должен вернуть преимущество в следующем повороте, или будет вызван к стюардам. У гонщика будет несколько секунд, чтобы принять решение.

Стандартное наказание за получение преимущества за пределами трассы – 10-ти секундный штраф.

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