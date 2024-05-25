Мэру Ванкувера пришлось поднять флаг «Эдмонтона» из-за проигранного спора

Матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон». Фото USA Today Sports

Мэр Ванкувера Кен Сим вывесил около мэрии города флаг «Ойлерз» из-за проигранного спора мэру Эдмонтона Амарджиту Саухи.

Перед серией плей-офф НХЛ между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» мэры обоих городов поспорили на выход команд в следующий раунд. «Ойлерз» выиграл со счетом 4-3 в серии.

«Пари есть пари… Приветствую последнюю оставшуюся канадскую команду», — написал Сим в соцсетях.

Также по условиям пари мэр Ванкувера должен надеть свитер «Ойлерз» и сделать благотворительное пожертвование.

«Эдмонтон» в полуфинальной серии плей-офф НХЛ встречается с «Далласом». После первого матча счет в серии 1-0 в пользу «Ойлерз».

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