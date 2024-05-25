Тейлор и Кэттеролл нуждаются в победе. Кто реальный фаворит?

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25 мая в Лидсе, Великобритания, состоится поединок, который напрашивался уже два года. Бывший абсолютный чемпион мира Джош Тейлор (19-1, 13 КО) и его, пожалуй, самый главный соперник Джек Кэттеролл (28-1, 13 КО) встретятся в матче-реванше. Они так много говорили о встрече, что, казалось, ее уже мы и не дождемся. А на определенных этапах карьеры она уже и казалась не особо нужной. Однако так уж сложилось, что прямо сейчас бой этих двоих необходим обоим. Он может дать шанс перезапустить то, что немного забуксовало. Или и не чуть-чуть в случае Джоша Тейлора.

Тейлор и Кэттеролл встретились, когда Джош был еще большой звездой. С этого момента Тейлор выглядит не очень

Если вы не смотрели первый поединок боксеров в прямом эфире – оно и неудивительно. Впервые они встретились 26 февраля 2022 года — через два дня после полномасштабной атаки российских войск на территорию Украины. Эта атака, к сожалению, не заканчивается и по сей день. На этот бой Тейлор выходил, как настоящая звезда. Он только что победил Хосе Карлоса Рамиреса и стал абсолютным чемпионом мира. Первый абсолют из Шотландии в эпоху четырех поясов. Не менее важно и то, как именно был побит Рамирес. Хосе Карлос теоретически выглядел, как боец, который все же может навязать свой бой Джошу. Он габаритнее Реджиса Прогрейса, отправившего домой Тейлора с огромной гематомой на глазу. И все же лучше режет углы, чем американец, который нашел, как создать проблемы Джошу.

Но не сложилось вообще ни с чем. Тейлор смотрелся прекрасно. Он вертелся вокруг соперника, точно атаковал и вообще не давал ему шансов. А в течение поединка еще дважды отправлял того в нокдаун – в шестом и седьмом раундах. А потом вышел на противостояние против Кэттеролла – и все пошло не так. Джек своей манерой поединка смог создать больше всего проблем в карьере для Джоша. Абсолютный чемпион нервничал, срывался в драку, падал, не попадал. Выглядел очень и очень странно. Получил рассечение на ровном месте. С него снимали баллы за нарушения правил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэттеролл

Выручило лишь то, что Кэттеролл был не лучше. Обычно спокойный и иногда даже слишком рассудительный, Джек занимался примерно тем же самым в ринге. Показывал себя не с лучшей стороны. Тоже пытался драться, а не боксировать. Тоже нервничал, спорил с соперником. Тоже получил снятие балла за нарушение правил. Поединок раскручивается, как горячее противостояние. Как бой ненавидящих друг друга людей. В общем, так оно и есть. Просто, идет ли это на пользу, мы сможем увидеть только 25 мая. Потому что в первом противостоянии на пользу это не пошло. Эмоции перевесили, и в итоге боксеры занимались чем-то другим, но не боксом.

Ненависть продолжилась и дальше – они хватали друг друга за горло и во время пресс-конференций перед реваншем. На это было весело смотреть, но очень важно, к чему это приведет. Приведет ли к классному бою? Потому что в прошлый раз были такие же эмоции, а в ринге мы не увидели именно бокса. Увидели разборки двух британцев, пытавшихся набить друг другу в перерыве между клинчами. Не такого ожидали от боя абсолютного чемпиона.

Что интересно – после этого боя Тейлор только и делал, что выглядел плохо. Сначала поочередно остался без всех титулов первого полусреднего веса. Организации утверждают, что они оставили боксера без поясов, хотя он не согласен. Остался только WBO. Но защитить его не удалось. В первом же поединке после победы над Кэттероллом Тейлор встретился с Теофимо Лопесом. Американец выдал невероятное шоу, разбив Джоша так, как никто раньше. Доминировал в каждом эпизоде шоу. Как Тейлор продержался до финала даже без нокдауна, непонятно. Какое-то чудо.

Кэттеролл после поражения только побеждал, но имел всего два поединка. Сначала Джек перебоксировал Даррага Фоули. Затем встретился с Хорхе Линаресом. Нельзя сказать, что поединки были настолько увлекательными, что смотреть на них хочется повторно. Даже несмотря на именитый скальп у себя в коллекции, Кеттеролл не получил дополнительного промо и остался в том же статусе, что и раньше – боксером, против которого никто особо не хочет выходить. Ибо он неудобен, а денег принесет минимум.

Карьеры обоих британцев пришли друг к другу. Теперь дальше пойдет только один.

Кто фаворит?

Тейлор набоксировался и дошел до того, что теперь он – аутсайдер поединка против Кэттеролла. На бывшего абсолютного чемпиона, который когда-то должен был легко проходить такого боксера, как Джек, можно поставить за 2.10. На Кэттеролла котировки начинаются с 1.73. Почему так? Всё просто. Джек победил двух последних соперников. Тейлор больше говорил и обещал. В ринг вышел один раз – проиграл Теофимо Лопесу и теперь хочет вернуться.

Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор

Крайне важный поединок для обоих соперников. В случае поражения Джош Тейлор может даже закончить карьеру. Об этом ему говорит Кэттеролл – говорит, что это будет последний выход оппонента в ринг. Однако и Кэттеролл уже должен куда-то двигаться. Ему 30 лет, а позади одно более-менее большое имя и спорное поражение от Тейлора. Так себе статистика, учитывая, что первый полусредний вес сейчас один из самых насыщенных интересными именами в боксе.

В случае победы оба будут максимально близки к топу. У победителя будет пояс WBA Inter-Continental – сможет претендовать на Исаака Круза. Хороший поединок для обоих и бой, на который согласится Круз. Важно противостояние, как ни посмотри. А кто победит – неизвестно. Теоретически Тейлор все же более классный боксер. Только эта теоретичность не дала ему ничего ни в бою против Кэттеролла, ни против Теофимо Лопеса. Так что остается надеяться, что они не превратят второе противостояние во вторую серию шоу, которое состоялось в феврале 2022-го.

sport.ua