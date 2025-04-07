Шакур СТИВЕНСОН: «Это будет самый большой бой в истории бокса»

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон назвал величайший бой в истории бокса, который скоро может состояться.

«Я думаю, что я и Джервонта устроим самый большой бой в этом спорте. Продажи PPV-трансляций будут просто космические. Запомните мои слова», – сказал Шакур.

Стивенсон в феврале 2025 года остановил британца Падли, а Дэвис в начале марта не смог победить Ламонта Роуча – ничья.

Ранее мира в легком весе американец Шакур Стивенсон критически обратился к украинцу Василию Ломаченко – обладателю титула IBF в этом же дивизионе.

sport.ua