“Интер всегда находит свои моменты”. Компани высказался перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани поделился своими мыслями перед первым матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера", который состоится 8 апреля на "Альянц Арене".

"Это команда, которая всегда находит свои моменты, они опасны – не только на контратаках. Они также хорошо играют на опережение и розыгрыше стандартов. Они забивают много голов, потому что имеют очень хороших игроков. Но мы тоже это делаем; мы тоже забиваем много голов.

Дело не в самой игре, а в моментах. Для нас также могут быть голевые моменты – мы должны быть там в это время. Мы можем говорить о тактике, о том, что "Интер" делает хорошо. Но есть также характер, сердце и эмоции. Это все часть этого; мы показали в последнем туре против Леверкузена, что мы можем это сделать. Для меня важно, чтобы завтра мы были готовы психологически и показали свою индивидуальность", – сказал специалист.