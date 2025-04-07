Гаэль Монфис установил возрастное достижение на “Мастерсе” в Монте-Карло и выиграл невероятный розыгрыш в своем матче (ВИДЕО)

Французский теннисист Гаэль Монфис стал автором возрастного достижения на турнире АТР 1000 в Монте-Карло



В поединке первого круга 38-летний Гаэль Монфис одержал волевую победу над Фабианом Марожаном и стал самым возрастным игроком, кому удалось выиграть матч на этом турнире, после проигрыша первого сета.

Также французский теннисист выиграл в этом матче розыгрыш, который наверняка станет одним из лучших по итогам сезона.

Во втором круге турнира Монфис сыграет против девятой ракетки мира Андрея Рублева.

btu.org.ua