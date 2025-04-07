Чэдвик стала первой женщиной, добившейся успеха в ELMS

В конце года мы рассказывали о заводской программе Hyundai Motor Company в гонках на выносливость: в 2026-м команда Genesis Magma Racing дебютирует в WEC в категории Hypercar.

Разработка будущих спортпрототипов GMR-001 уже в разгаре, а пока новая команда набирается опыта в смежных автоспортивных дисциплинах. В минувший уик-энд Genesis, объединив усилия с французской командой IDEC Sport, дебютировала в European Le Mans Series (ELMS).

Вчера экипаж машины №18 в составе дебютантов серии Даниэля Хункаделлы, Матиса Жобера и Джейми Чэдвик одержал победу в категории LMP2 в «4 часах Барселоны». В абсолютной классификации Джейми и её напарники были вторыми, уступив трио AF Corse, но это не умаляет их достижения.

К квалификации экипаж IDEC показал 5-е время, и во вчерашней гонке Джейми было доверено провести старт и проехать первый отрезок дистанции. К первому пит-стопу Чэдвик поднялась на 3-ю позицию, после чего Джейми сменил Хункаделла, а за 80 минут до финиша место раз рулём занял 18-летний Матис Жобер.

За 50 минут до финиша он вышел на 1-ю позицию, но незадолго до окончания гонки появление на трассе автомобиля безопасности помогло экипажу AF Corse (класс LMP2 Pro/Am) перехватить лидерство. Но команда IDEC осталась лучшей в своей категории.

«Мы победили в день нашего дебюта в ELMS! – радостно поделилась Джейми на своих страницах в социальных сетях. – Мне ещё предстоит очень многому научится, ведь преодолевать трафик по ходу гонок на выносливость не так-то просто, но благодаря усилиям всей команды мы добились успеха.

Тактика была выбрана правильно, а мои напарники показали отличную скорость! Мы прекрасно начали сезон, и я готова продолжать работать, чтобы добиться новых успехов».

Источник