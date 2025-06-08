Другович: Сейчас я сосредоточен только на Ле-Мане

Фелипе Другович заявил, что полностью сосредоточен на подготовке к «24 часам Ле-Мана»: в следующий уик-энд бразилец намерен выйти на старт легендарного марафона в составе команды Cadillac Whelen за рулём гиперкара V-Series.R с бортовым номером 311.

Когда Лэнс Стролл не смог принять участие в Гран При Испании, Другович выразил готовность его заменить, если возникнет такая необходимость, на канадском этапе сезона. И хотя в Aston Martin никаких официальных заявлений не делали, уже появляется информация, что такой необходимости не будет, и мы об этом рассказывали.

25-летний Фелипе работает в британской команде резервным пилотом, но параллельно выступает в гонках на выносливость, поэтому сейчас находится в Ле-Мане вместе с Cadillac Whelen.

Когда Друговича спросили, есть ли вероятность, что его могут срочно вызывать в Aston Martin, он ответил по-философски.

«Я думаю только о том, что мне предстоит провести лучший гоночный уик-энд года, поэтому у меня хорошее настроение, – цитирует Друговича издание Racer. – В жизни есть вероятность всего, чего угодно, и я не знаю, как будут развиваться события. Но в настоящий момент я сосредоточен на Ле-Мане.

Именно таким и должен быть мой подход. Если я буду думать о том, какие возможности могут представиться, я просто начну сходить с ума и не смогу ни на чём сосредоточиться. Поэтому предпочитаю воспринимать всё в нормальном ключе. За предыдущие недели ничего не произошло, команда Aston Martin постоянно на связи со мной, но похоже, что пока всё остаётся по-прежнему».

Тем не менее, если ситуация вдруг изменится, и услуги Друговича понадобятся Aston Martin F1, то у его команды Cadillac Whelen могут возникнуть проблемы: у General Motors в этом году нет официального резервного гонщика.

Впрочем, как пишет Racer, всё идёт к тому, что Стролл примет участие в своём домашнем Гран При, но окончательное решение не стоит ждать раньше следующей недели.

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