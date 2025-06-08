Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко

Instagram. Василий Ломаченко

Мировые СМИ начинают реагировать на новость о том, что Василий Ломаченко принял решение завершить карьеру. При этом практически везде украинский боксер назван легендой спорта.

По информации американского ресурса BoxingNews24, у Ломаченко был минимум четыре причины завершить карьеру:

– отсутствие мотивации и возраст (37 лет);

– проблемы со спиной;

– желание проводить время с семьей;

– уже есть боксерское наследие топ-уровня.

Последний бой в карьере Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF.

ВИДЕО. Нокаут и титул. Каким был последний бой Ломаченко

sport.ua