Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко

Мировые СМИ начинают реагировать на новость о том, что Василий Ломаченко принял решение завершить карьеру. При этом практически везде украинский боксер назван легендой спорта.
По информации американского ресурса BoxingNews24, у Ломаченко был минимум четыре причины завершить карьеру:
– отсутствие мотивации и возраст (37 лет);
– проблемы со спиной;
– желание проводить время с семьей;
– уже есть боксерское наследие топ-уровня.
Последний бой в карьере Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF.
ВИДЕО. Нокаут и титул. Каким был последний бой Ломаченко
sport.ua