Саудовцы анонсировали грандиозный боксерский ивент на Уэмбли

boxing-social.com. Фрэнк Уоррен, Турки Аль-Шейх и Эдди Хирн

Турки Аль-Шейх, председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии, объявил о своих планах провести «грандиозное» боксерское событие на британских берегах на стадионе «Уэмбли» в конце лета этого года.

«Сейчас мы вместе с Эдди Хирном и Фрэнком Уорреном изучаем возможность сделать что-то грандиозное в третьем квартале в Лондоне в качестве рекламы для Riyadh Season. Мы обсуждаем это и думаем, что через пару недель мы придем к определенному решению», – сказал Турки Аль-Шейх.

За последние пару лет Аль-Шейх очень сильно изменил боксерский мир. Благодаря его огромным финансовым средствам Саудовская Аравия за очень короткий срок стала столицей боксерского мира. Здесь прошли крупнейшие бои последних лет: Энтони Джошуа против Александра Усика, Тайсон Фьюри против Франсиса Нганну, а также грандиозный кард «День расплаты», в котором встретились Джошуа против Отто Валлина и Деонтей Уайлдер против Джозефа Паркера.

Отметим, что это будет первое боксерское событие на «Уэмбли» с тех пор, как Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайтта в апреле 2022 года, чтобы сохранить свой пояс WBC.

sport.ua