Стартує плей-оф баскетбольної Суперліги. Ось головні інтриги чвертьфінальних серій

26 березня в українському баскетболі розпочинається найгарячіша частина сезону – у Черкасах та Києві стартують серії першого раунду плей-оф.

Tribuna.com разом із титульним спонсором Суперліги компанією FAVBET анонсує чвертьфінальні протистояння – згадуючи, як команди грали між собою у регулярному чемпіонаті, і визначаючи головну інтригу в кожній з пар.

«Дніпро» (1) – «Політехніка-Галичина» (8)

Сезонна серія: 3-0 на користь «Дніпра» (87:71, 80:56, 117:77)

Головна інтрига: чи буде бодай один матч цієї серії близьким?

Перший матч: 27 березня о 17:00

Формат міні-серій до двох перемог однієї з команд, у якому пройде весь плей-оф баскетбольної Суперліги, нібито створений для сенсацій від команд з нижчими номерами посіву – достатньо зачепити фаворита у першому, виїзному, поєдинку протистояння, щоб змусити його нервувати і вигравати на замовлення зустріч номер два у чужому залі не лише проти суперника, а й проти його вболівальників (вони якраз повернулись на трибуни перед початком плей-оф – і це чудова новина).

Втім, на пару першої та восьмої команд за підсумками регулярного чемпіонату ця теза не розповсюджується – дуже складно знайти бодай один якийсь компонент, у якому львівські баскетболісти можуть бути кращими (чи принаймні не поступитися) за «Дніпро». Через складнощі з фінансуванням «Політехніка» перед дедлайном дозаявок у європейському баскетболі відпустила обох своїх легіонерів (Джакор Нельсон став би найкращим бомбардиром регулярки, якби дограв її в Україні), в плей-оф команда Ярослава Зубрицького виходить на серії з шести поразок поспіль – фундаменту, закладеного у першій половині чемпіонату, вистачило, щоб не особливо-то й переживати за місце у першій вісімці, однак останні результати аж ніяк не натякають на те, що Львів готовий рубитися із беззаперечним лідером сезону.

Так, у складі «Політехніки» є баскетболісти, для яких ця серія стане принциповою. Захисники Дмитро Качанов та Микола Бачурін, які на фініші регулярного чемпіонату отримували від Зубрицького багато ігрового часу – вихованці «Дніпра», яким перед початком поточного сезону не знайшлося місця у команді Володимира Коваля, що пристойно підсилилась минулого літа. Однак на те «Дніпро» й перший посів та головний фаворит Суперліги загалом – це настільки якісна та глибока команда, щоб без зайвого клопоту проходити львів’ян за два матчі. Незалежно від того, який рівень гри вони покажуть.

«Рівне» (2) – «Старий Луцьк» (7)

Сезонна серія: 3:0 на користь «Рівного» (82:61, 65:63, 77:58)

Головна інтрига: хто у цій парі взагалі фаворит?

Перший матч: 27 березня о 19:00

Напевно, найбільш цікаве протистояння першого раунду із купою самодостатніх сюжетів. По-перше, це серія між двома командами, що вперше у власній історії грають в плей-оф Суперліги – і вже за тиждень одна з них матиме у власному резюме історичне без жодного «але» досягнення у вигляді виходу у півфінал (ще рік тому нереально було уявити сценарій, за якого Рівне або Луцьк мали б топ-4-команду українського баскетбольного топ-дивізіону, а тепер це стало реальністю). По-друге, це боротьба підходів. Рівняни зберегли певний фундамент ще з Вищої ліги, підсилили його якісними новачками (не лише легіонерами, хоча Ілайджа Джойнер і є топ-претендентом на звання MVP усього сезону Суперліги, а й українцями також – той-таки Артем Водолазський зі своїми снайперськими якостями з четвертої позиції став дуже важливим гравцем для Михайла Переверзія) восени і намагались ставати кращими по дистанції. «Старий Луцьк» перезавантажився вже у календарному 2024-му завдяки кільком потужним трансферам: Олександр Кольченко та Маркіз Джексон перетворили цю команду зі звичайного середняка на півфіналіста Кубка і одного з найбільш неприємних андердогів у чвертьфіналі.

На папері «Рівне» виглядає сильнішою командою у парі, однак наявність у ростері лучан кількох гравців із чемпіонським досвідом та звичкою боротися за найвищі місця саме у Суперлізі (Кольченко, Дмитро Липовцев – тіньовий герой золота «Черкаських Мавп» у 2018-му) має трохи вирівняти баланс. Більше того, ще без Кольченка з Джексоном «Старий Луцьк» ледь не переміг рівнян у грудні, тож чітко знає, що має робити для успіху – вимикати якомога більше снайперів та закривати Джойнеру опцію проходу під кошик. Проте це набагато легше сказати, аніж зробити: підопічні Переверзія виходять у плей-оф гарячими, за попередні два місяці програвши у Суперлізі лише «Дніпру».

Єдине, у чому можна бути впевненими на 100% – боротьба у цій парі буде жорсткою та безкомпромісною, чим би вона у підсумку не завершилась. Якщо якась із чвертьфінальних серій і має дійти до вирішального третього матчу, то «Рівне» проти «Старого Луцька» – безумовно, найперший кандидат.

«Київ-Баскет» (3) – «Прикарпаття-Говерла» (6)

Сезонна серія: 2:1 на користь «Київ-Баскета» (99:84, 73:76, 79:67)

Головна інтрига: «Київ-Баскет» та медальні амбіції – наскільки це серйозно?

Перший матч: 26 березня о 19:00

Очоливши «бджіл» у грудні (що символічно, поразка від «Говерли» у черкаському баблі стала однією з причин звільнення Володимира Холопова – тоді кияни повернулися додому з невтішними 0-3 і наважились на велику перебудову), Дмитро Забірченко вже зробив дуже непогану роботу, піднявши столичну команду на третє місце за підсумками регулярного чемпіонату і у лютому-березні впевнено перегравши усіх інших претендентів на нього в очних матчах. Але питання, чи варто вважати «Київ-Баскет» реальним претендентом на титул, залишається актуальним. З одного боку, ми маємо непоганий домашній бабл команди на фініші регулярки (перемога над «Запоріжжям» та поразка від «Дніпра» з різницею в один кидок), а з іншого – величезні проблеми з двома командами з Вищої ліги у Кубку, одна з яких, молодіжка «Прометея», у підсумку залишила киян без поєдинку за трофей.

Серія проти «Говерли» має стати чудовою перевіркою амбіцій нинішнього «КБ» – бо «ведмеді», хоч і є безумовними аутсайдерами, мають достатньо інструментів, щоб зробити її близькою і змусити підопічних Забірченка заробляти обидві потрібні для виходу у півфінал перемоги у напружених кінцівках. Із захистом та вмінням збивати темп (для баскетболістів з Івано-Франківська це життєво необхідно – у перестрілці з акцентом на напад вони не переграють жодну команду з першої п’ятірки Суперліги, тоді як в’язка позиційна гра дає їм цілком робочі шанси) у молодої загалом команди Євгена Мурзіна усе більш-менш непогано, з вмінням провокувати втрати та конвертувати їх у набрані очки – також, тож принаймні один конкурентний матч ми точно маємо побачити.

А ще це дуже важлива серія для Степана Лесика – зі статистичної точки зору 22-річний центровий «Говерли» провів хороший регулярний чемпіонат (12,7 очка + 7,7 підбирання в середньому за матч та восьмий середній показник ефективності у Суперлізі), але тепер має закріпити це враження солідним виступом у плей-оф. Це нелегке завдання, попри не дуже глибоку передню лінію киян: у єдиному матчі проти «бджіл» вже Забірченка молодий бігмен награв на найгірші для себе у сезоні «-27», зробивши антирекордні шість втрат, а 44 з 79 своїх очок «Київ-Баскет» у тому матчі здобув саме із фарби.

«Запоріжжя» (4) – «Черкаські Мавпи – Дніпро» (5)

Сезонна серія: 2-1 на користь «Запоріжжя» (80:68, 71:68, 75:90)

Головна інтрига: у якій формі і якому кадровому складі «Запоріжжя» підійде до цієї серії?

Перший матч: 26 березня о 18:00

Команда Валерія Плеханова провела непоганий регулярний сезон, піднявшись з останнього місця за підсумками попереднього чемпіонату у першу четвірку – це беззаперечний факт. Але у заключному його баблі «Запоріжжя» виглядало як завгодно, тільки не претендентом на нагороди – це теж безсумнівно. Трьом поразкам поспіль не завадила навіть звично результативна гра Максима Нікітіна (16+6 проти «Київ-Баскета», 22+6 проти «Мавп» та 26+6 проти «Старого Луцька»): команді критично не вистачало травмованого Олександра Сізова, а молодь зіграла невпевнено та нестабільно, не зумівши бодай частково компенсувати його відсутність.

Своєму супернику по першому раунду плей-оф запорізькі баскетболісти минулого тижня у Києві програли взагалі без шансів, не впоравшись не лише з Андрієм Агафоновим, а і ще багато з ким – Ерік Бун оформив дабл-дабл з 26 очок та 12 асистів, а Кирило Марченко здобув 15 очок за 22 хвилини. І з цього виходить головне питання цієї серії: яке «Запоріжжя» ми побачимо у плей-оф – те, що двічі перегравало «Мавп» до тривалої лютневої паузи (перший матч забрали навіть ще без Нікітіна із Ростиславом Кабановим), чи столичну версію команди?

Плеханов – досвідчений фахівець зі значною кількістю апсетів в плей-оф у власному резюме (чого коштує одне лиш срібло «Запоріжжя» у 2021-му), він знає, як підвести команду у топовій формі саме під матчі на виліт, але все впирається у наявність чи відсутність Сізова у складі. Шанси його появи на майданчику у серії з «Мавпами» тренер оцінив як 50/50, і зараз доля путівки у півфінал від цієї пари залежить від лікарів та самопочуття досвідченого форварда. Якщо його вдасться поставити на ноги – «Запоріжжя» побореться. Якщо ні, Черкаси мають впевнено забирати серію у двох матчах. Тим більше, усе протистояння, на скільки зустрічей воно б не розтягнулося, підопічні Артема Сліпенчука проведуть на власному майданчику.

Фото: ФБУ

ua.tribuna.com