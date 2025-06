Украинец Шульга задрафтован Бостон Селтикс под 57-м номером

Максим заключит двухсторонний контракт с Селтикс

Украинский баскетболист Максим Шульга был выбран Бостон Селтикс во второй день драфта Национальной баскетбольной ассоциации-2025.

Селтикс отобрали украинца под 57-м номером и заключили с ним двухсторонний контракт. Бостон также заполучил по аналогичной схеме Амари Уильямса (№ 46), пик 2-го раунда на драфте-2026 и пик 2-го раунде на драфте-2027.

Шульга — 10-й украинский баскетболист, который отобрался в Лигу благодаря драфту. При этом, самого игрока выбрал Орландо Мэджик, но данный номер достался именно Селтикс.

Максим может стать третьим украинцем в составе Бостона. Ранее цвета Селтикс защищали Святослав Михайлюк и Виталий Потапенко. Дмитрий Скапинцев также находился в системе Бостона, однако в НБА так и не сыграл за Селтикс.

Шульга по итогам сезона 2024/25 был признан игроком года в конференции Atlantic-10 в NCAA. В 34 матчах сезона Максbv набирал в среднем 15,1 очка, 5,9 подбора, 4,0 передачи и 1,8 перехвата за 32,8 минуты.

Максиму — 23 года. Шульга отыграл три сезона за университет Юты Стэйт и два сезона за Вирджинский университет Содружества (VCU), а в апреле принял участие в Матче всех звезд NABC-Reese.

Shipping up to Boston!

In a pick made by Orlando and later traded to the @celtics , Max Shulga was selected with the 57th pick in the NBA Draft!#RamsInThePros #LetsGoVCU pic.twitter.com/QvxZ1eISUB

— VCU Basketball (@VCU_Hoops) June 27, 2025