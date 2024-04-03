Тренер Сакраменто Браун: Лэнь показал великолепный баскетбол. Фантастическая игра в его исполнении

Украинец получает игровую практику в НБА

Наставник Сакраменто Кингз Майк Браун высоко оценил вклад украинского центрового Алексея Лэня в победе над Лос-Анджелес Клипперс (109:95).

«Как же Алекс Лэнь сыграл сегодня! «+18″ за 12 минут против очень хорошей команды. Он оказал влияние на площадке и играл так, как нужно».

«Он сделал 7 подборов за 12 минут и был нашим лучшим защитным игроком. Лэнь показал великолепный баскетбол за короткий промежуток времени. Фантастическая игра в его исполнении».

В отчетной встрече украинский центровой за почти 12 минут игрового времени набрал четыре очка, семь подборов, один ассист и один перехват. В общей сложности, Лэнь провел в текущем сезоне 41 матч. В среднем за игру украинец набирает 2,7 очка, 2,8 подбора и 0,9 ассиста.

Кингз занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. 5 апреля коллектив Брауна сыграет с Нью-Йорк Никс.

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