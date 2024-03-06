«Прометей» – шостий український клуб в плей-оф Єврокубка. Пригадуємо найкращі сезони інших п’яти

У середу, 6 березня, «Прометей» розпочне свій другий поспіль виступ у плей-оф Єврокубка – на стадії 1/8 фіналу зустрінеться у Ризі із грецьким «Арісом».

Рік тому «титани», що стали шостими представниками України у поєдинках на виліт другого за статусом єврозмагання, з першої ж спроби повторили найкращий результат для наших команд на цьому рівні – дісталися аж півфіналу, де у близькому матчі поступилися «Тюрк Телекому».

Згадуємо найкращі сезони у Єврокубку інших п’яти українських клубів – усі вони, на жаль, станом на сьогодні вже припинили існування.

«Азовмаш»

Сезони у Єврокубку: 6

Найкращий результат: 1/16 фіналу у сезоні-2007/08 (програли хорватському «Задару»)

Із маріупольськими «левами» маємо невеличку колізію – фактично найкращим їхнім результатом став вихід у Топ-16 сезону-2008/09, але до плей-оф, який у тому розіграші стартував одразу із чвертьфіналу, «Азовмаш» так і не дістався (пропустили іспанську «Валенсію» та сербський «Гемофарм» у групі з чотирьох команд).

У лютому 2008-го поразка від цілком конкурентного «Задара» сприймалась як невдача – за рік до того «Азовмаш» був у фіналі Єврочеленджу, здолавши на шляху до нього кілька дуже міцних суперників на чолі із італійським «Віртусом». 16 років тому ніхто ще не здогадувався, що згодом маріупольська команда чотири рази поспіль не вийде з першої групи Єврокубка, а в останньому своєму міжнародному сезоні-2012/13 програє усі шість поєдинків першого раунду (знову-ж таки «Валенсії», турецькому «Банвіту» та німецькому «Вюрцбургу»).

БК «Київ»

Сезони у Єврокубку: 2

Найкращий результат: 1/8 фіналу у сезоні-2007/08 (програли польському «Турову»)

Ростер «вовків» із двома майбутніми гравцями НБА, Пухом Джетером та зовсім ще молодим В’ячеславом Кравцовим, напевно, був здатен на більше – однак несподівано провалив домашній матч із клубом, якого також давно вже не існує, і не зміг відіграти усі 12 очок гандикапу на виїзді.

За рік столична команда не подолає кваліфікацію (так, колись у Єврокубку була кваліфікація, і іноді складалась навіть із декількох раундів), натрапивши на непоганий грецький «Панеллініос» майбутнього чемпіона Суперліги у складі «Донецька» Івана Раденовича та відомого австралійського снайпера Бреда Ньюлі – і на тому піковий період історії «Києва» завершиться. Золоті роки Суперліги команда проведе з дуже бюджетними легіонерами та акцентом на молодих українців, а у 2015-му взагалі припинить існування, драматично програвши «Будівельнику» бронзову серію національного чемпіонату.

«Хімік»

Сезони у Єврокубку: 1

Найкращий результат: 1/8 фіналу у сезоні-2013/14 (програли турецькій «Анкарі»)

Южненці дозріли до дебюту у турнірі напередодні найдраматичнішого періоду української історії – із анексією Криму, початком війни у східних регіонах та повномасштабним вторгненням РФ. Усі ці події, безумовно, вплинули на життєдіяльність клубу (і, перш за все, обсяги фінансування з боку головного спонсора, Одеського припортового заводу), тому непоганий перший сезон у Єврокубку так і залишився для «Хіміка» єдиним в історії.

У другій половині 2010-х южненці грали у єврокубках попростіше, і досягали там певних успіхів: доходили до чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА і були в групі Ліги чемпіонів. Однак і у Єврокубку встигли створити декілька хайлайтів – двічі здолали французький «Страсбур» в основному раунді і навіть виграли перший, домашній, матч із «Анкарою» у статусі однозначного андердога серії. Двоє його учасників все ще грають в українській Суперлізі – це чинний MVP Володимир Конєв та один з лідерів «Біпи» Олександр Рябчук.

БК «Донецьк»

Сезони у Єврокубку: 3

Найкращий результат: 1/4 фіналу у сезоні-2011/12 (програли литовському «Лєтувос Рітас»)

«Тигри» версії чинного головного тренера «Монако» Саші Обрадовича – одна з найкращих тренерських робіт взагалі за всю історію українського клубного баскетболу. Тож не дивно, що успішними вони стали не лише на внутрішній арені (золото чемпіонату із 4:0 у фіналі проти «Азовмаша»), а й на міжнародній – пройшли дві групи Єврокубка (другу, з російськими «Хімками» та французьким «АСВЕЛом», що зараз виступає у Євролізі, взагалі виграли) і зупинились у кроці від Фіналу чотирьох.

Це в останні роки «Рітас» не вражає на рівні міжнародних змагань – тоді це була дуже потужна команда із майбутньою зіркою Євроліги Тайрізом Райсом та 19-річним центровим на ім’я Йонас Валанчюнас, який по завершенню сезону поїде у НБА і одразу ж стане стартером «Торонто» (так, 12 років тому він приїздив грати у Донецьк і дав 14+7 за 25 хвилин ігрового часу на майданчику зруйнованої ще у 2014-му «Дружби»). Тож програвати литовцям за підсумком двох матчів було не соромно – тим більше, домашній поєдинок донеччани забрали.

Організатори Єврокубка відзначили вдалий виступ «тигрів» включенням Рамела Каррі у другу символічну збірну сезону – це було перше в історії (але не єдине) потрапляння представника українського клубу у подібні команди. Разом з американським захисником у ній був чеський форвард Павел Пумпрла: у тому ж сезоні-2011/12 свій найкращий результат у Єврокубку показав «Німбурк» Ронена Гінзбурга, який також програв у чвертьфіналі – російському «Спартаку» із Патріком Беверлі у якості головної зірки.

«Будівельник»

Сезони у Єврокубку: 3

Найкращий результат: 1/2 фіналу у сезоні-2012/13 (програли іспанському «Більбао»)

Головним хайлайтом того історичного періоду для «Будівельника» вважається дебют у Євролізі (він станеться у сезоні-2013/14), однак більш збалансованою, видовищною та змістовною стала перша з двох команд, зібраних Айнарсом Багатскісом у Києві – а зовсім не та, що грала проти «Фенербахче» та «Барселони» із пачкою невдалих легіонерських трансферів та шаленим колобігом гравців у першій половині сезону, яких ніхто не встигав запам’ятовувати до їхнього відрахування.

Так, постаті масштабу Даріуша Лавриновича у єврокубковому ростері не було, однак кияни стовідсотково влучили із Малкольмом Ділейні (згодом він стане зіркою Євроліги та навіть проведе два сезони у НБА за «Атланту») та оточили його декількома дуже універсальними баскетболістами, які вміли не лише забивати – від Артура Дроздова до Георгія Цинцадзе, який, до речі, досі непогано грає у баскетбол і продовжує залишатись важливим виконавцем для збірної Грузії. Шансів у півфіналі проти «Більбао» у «Будівельника», відверто кажучи, зовсім не було (програли «-32» за сумою двох матчів), однак дві виграні групи та вихід у топ-4 – це все одно дуже і дуже потужний результат. На рівні Єврокубка він тривалий час залишався найкращим в історії нашого клубного баскетболу і був повторений якраз «Прометеєм» у кампанії 2022/23.

Ділейні, у свою чергу, у першій грі проти «Більбао» настріляв шалені 38 очок – це досягнення забронювало за американцем місце у першій символічній збірній сезону Єврокубка (після його завершення Малкольм підпишеться із «Баварією», з якою і дебютує у Євролізі) та на шість років стало рекордом результативності для будь-якої стадії плей-оф турніру.

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Щоб встановити новий рекорд для українських клубів, «Прометею» потрібно перевершувати минулорічне досягнення – і доходити до фіналу. На шляху до нього, окрім «Аріса», вже точно стоїть французький «Бург» із потенційним першим піком драфту-2024 Закарі Рісаше – саме із цією французькою командою зіграє переможець сьогоднішнього двобою у чвертьфіналі Єврокубка.

Фото: old.isport.ua, БК «Хімік» / Facebook, Getty Images, БК «Будівельник» / Facebook

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