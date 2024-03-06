«Вашингтон» обменял в «Вегас» второго снайпера команды в этом сезоне Манту

Энтони Манта. Фото USA Today Sports

«Вашингтон» и «Вегас» согласовали обмен: нападающий Энтони Манта перебрался в «Голден Найтс».

За игрока «Кэпиталз» получили два выбора на драфтах НХЛ: во втором раунде в 2024 году и в четвертом раунде в 2026-м. Также «Вашингтон» продолжит платить 50 процентов зарплаты 29-летнего канадца. Его контракт с зарплатой 5,7 миллиона долларов истекает летом.

В этом сезоне Манта сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 34 (20+14) очка. Больше него в текущей регулярке за «Кэпиталз» забросил только Дилан Строум — 22 гола.

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