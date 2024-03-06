В FIA подтвердили расследование в отношении Бен Сулайема

После Гран При Бахрейна в британской прессе появилась информация, что в отношении президента FIA Мохаммеда бен Сулайема ведутся два внутренних расследования.

Первое связано с подозрениями, что он предпринял попытку повлиять на результаты прошлогоднего Гран При Саудовской Аравии. Второе расследование связано с тем, что в прошлом году президент FIA дал указания чиновникам федерации найти способ, чтобы трасса в Лас-Вегасе не прошла сертификацию на соответствие нормам безопасности.

В FIA выпустили заявление, в котором подтвердили, что на рассмотрении специалиста комитета по контролю за соблюдением законодательства федерации действительно находятся два отчёта о действиях руководства FIA.

«FIA подтверждает, что специалист по контролю за соблюдением законодательства получил отчёт с подробным описанием потенциальных обвинений в отношении определённых членов руководящего органа, – говорится в заявлении FIA. – Отдел по контролю за соблюдением законодательства оценивает эти обвинения, что является обычной практикой в ​​подобных вопросах для обеспечения тщательного соблюдения надлежащей правовой процедуры».

После выпуска заявления официальный представитель FIA дал короткий комментарий, в котором заявил, что не вся информация, поданная прессой, соответствует действительности: «Прискорбно и вызывает беспокойство тот факт, что вопрос был раскрыт прессой без какого-либо предварительного разрешения, а некоторые детали отчёта были представлены неточно».

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