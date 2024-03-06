Определился состав сборной Украины U-21 на матч отбора Евро-2025

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с составом на матче квалификации Евро-2025 U-21.

Об этом сообщает УАФ.

26 марта украинцы приедут в гости в Азербайджан в рамках 6 тура отборочного турнира на чемпионат Европы-2025.

Матч состоится в Баку на «Азерсун Арена». Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Также подопечные Мельгосы проведут контрольный матч с Марокко U-23.

Состав молодежной сборной Украины U-21

Вратари: Павел Исенко (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Киев), Яков Кинарейкин (Днепр-1 Днепр).

Защитники: Илья Крупский (Ворскла Полтава), Константин Вивчаренко (Динамо Киев), Арсений Батагов (Заря Луганск), Артем Смоляков (Полесье Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба Движение Львов), Владимир Салюк (Черноморец Одесса).

Полузащитники:Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Евгений Павлюк (Ворскла Полтава), Назар Волошин, Антон Царенко (оба – Динамо Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба – Днепр-1 Днепр), Александр Яцик (Заря Луганск), Максим Хлань (Лехия, Польша), Борис Крушинский (Полесье Житомир), Илья Квасница (Движение Львов), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Максим Брагару (Черноморец Одесса).

Нападающие: Игорь Горбач (Заря Луганск), Игорь Краснопир (Оболонь Киев).

Отметим, что после пяти туров подопечные Унаи Мельгосы занимают первое место в группе F, одержав победы во всех матчах.

Напомним, что благодаря победе над Францией (3:1) в 1/4 финала Евро-2023 U-21 Украина впервые в истории получила олимпийскую лицензию в футболе.

Футбольный турнир на Олимпийских играх-2024 во Франции будет проходить с 24 июля по 10 августа. -Этьене.

Стоит отметить, что в олимпийских футбольных турнирах должны выступать только футболисты младше 23 лет (дополнительно можно заявлять 3 игрока без возрастных ограничений).

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