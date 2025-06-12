Легенда сербского футбола присоединится к тренерскому штабу Интера

Александар Коларов будет ассистентом нового главного тренера "Интера" Кристиана Киву. Это подтвердила Федерация футбола Сербии после того, как Коларов покинул пост главного тренера молодежной сборной Сербии (U21). Это была первая тренерская должность 39-летнего специалиста – он возглавил молодежную сборную в ноябре 2024 года и провел лишь пять матчей. До того Коларов в течение короткого времени работал спортивным директором в клубе "Пиза".

В заявлении, в котором объявлялось о его отставке из молодежной сборной, сербская сторона отметила, что он принял предложение присоединиться к тренерскому штабу финалиста Лиги чемпионов – миланского "Интера" – в качестве ассистента главного тренера. Коларов играл за "Интер" в течение 2020-2022 годов, прежде чем завершить свою карьеру. Перед этим он защищал цвета "Ромы", "Манчестер Сити", "Лацио", ОФК "Белград" и "Чукаричок".

Изначально "Интер" хотел пригласить другого бывшего игрока – Вальтера Самуэля, однако тот остался работать ассистентом Лионеля Скалони в сборной Аргентины. Коларов присоединится к "нерадзурри" в Лос-Анджелесе, где пройдет их подготовка Клубного Чемпионата мира.

www.ua-football.com