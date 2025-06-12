Сергей Стаховский: “Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением”

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский, который на данный момент проходит службу в ЦСО СБУ “Альфа” стал гостем программы Amanpour and Company на канале CNN, где рассказал о нуждах украинской армии, операции «Паутина» и причинах своего решения пойти на фронт



– Какие потребности Украины сейчас являются самыми критическими?

– Как вы видите, нам срочно нужны системы ПВО, ракеты к ним, потому что количество ежедневных атак на Киев и гражданскую инфраструктуру в других городах просто колоссальное. Нам нужны ракеты, способные сбивать «Шахеды», баллистические и крылатые ракеты. Это критически важно для безопасности украинских граждан. Нам необходимо закрыть небо, хотя бы частично, чтобы чувствовать себя в безопасности.

– У вас есть какие-то гарантии, что США продолжат предоставлять помощь? Мы знаем, что Европа усиливает поддержку, но только США могут предоставить необходимое вооружение. Есть ли уверенность, что поддержка не прекратится?

– У меня лично таких гарантий нет – я здесь, чтобы представлять позицию своего подразделения и военных, с которыми я служу. Я бы не сказал, что Европа «удвоила» помощь, они скорее стараются нарастить поддержку, потому что понимают риски. Если в Украине произойдет что-то действительно плохое, последствия скажутся на всех.

Мы здесь, чтобы сказать: Украина будет сражаться. С поддержкой или без неё – это ничего не меняет. Если – и мы надеемся, что этого не произойдёт – США полностью прекратят помощь, это не значит, что мы подпишем мир с Россией. Их цель – уничтожить Украину, убить всех украинцев, стереть нацию. Любое мирное соглашение с Россией будет всего лишь короткой передышкой перед следующим полномасштабным наступлением.

– Вы принимали участие в различных операциях этой войны. Последняя, «Операция Паутина», потрясла весь мир своим масштабом и дерзостью. После более чем 16 месяцев подготовки Украине удалось уничтожить несколько российских стратегических бомбардировщиков, находившихся в тысячах километров от украинских городов. Такая асимметричная война – это своего рода послание миру? Даже в США иногда задаются вопросом: может ли Украина действительно победить. Что вы скажете об операциях такого рода?

– Это не послание. Мы просто стараемся минимизировать возможности врага наносить удары по гражданским городам. Вся эта стратегическая авиация использовалась именно для ударов по гражданским объектам и критической инфраструктуре, а не для целей на поле боя. Так что это была ответная мера, хорошо спланированная, организованная и проведённая под контролем главы нашего государства и руководителя службы безопасности. Я считаю, это была исключительная операция, которая в долгосрочной перспективе войдёт в учебники военной истории как пример того, как можно нанести противнику серьёзный скрытый удар.

– Эта операция также чётко демонстрирует разницу между тем, как ведёт войну Украина и как это делает Россия. Россия продолжает целенаправленно атаковать гражданскую инфраструктуру – на прошлой неделе были обстреляны детский сад и роддом. Я упоминала, что Европа всё серьёзнее воспринимает угрозу расширения этой войны за пределы Украины. ЕС только что представил новый пакет санкций против России, направленный на энергетический сектор и банки. Эти меры также находят поддержку в Конгрессе США с обеих сторон. Однако президент Дональд Трамп до сих пор не подписал этот пакет. Что бы вы хотели сказать ему по поводу этой задержки?

– Мы очень надеемся, что он всё же подпишет его. Это означало бы для нас, что в ближайшем будущем экономика России будет разрушаться быстрее. Это создаст внутренние проблемы, с которыми российскому правительству придётся разбираться. И, возможно, граждане России наконец-то начнут задавать вопросы. Потому что сейчас единственный вопрос, который их волнует, – это как убивать украинцев. Мы хотим, чтобы этот вопрос исчез из их повестки и вместо него появились другие – например, как выживать в самой России.

– Давайте немного поговорим о вашей личной жизни. Сейчас вы в военной форме, а раньше вы были известны тем, что делали на теннисном корте. До вторжения России вы жили в Будапеште с семьёй, начали развивать винодельню в Украине, а потом, как сообщалось, из чувства вины вернулись в Украину, чтобы вступить в ряды защитников. Что помогает вам продолжать, несмотря на разлуку с семьёй и на то, что вы полностью оставили свою профессиональную карьеру в теннисе?

– Я бы не хотел вдаваться в подробности личной жизни, но скажу, что я вернулся не из чувства вины, а из чувства долга. Это страна, в которой я родился, страна, которую я представлял на протяжении всей своей теннисной карьеры. Более 20 лет я выступал под украинским флагом, был частью национальной сборной, играл в Кубке Дэвиса. Поэтому в тот момент я просто должен был это сделать.

Что помогает мне двигаться дальше? Всё очень просто – уровень ненависти, с которым мы сталкиваемся со стороны врага. То, как они относятся к украинцам, как они обращаются с мирными жителями. Я видел это своими глазами в первые годы войны, когда участвовал в различных операциях на передовой. Видел, как они убивают и казнят наших пленных, офицеров, гражданских украинцев. Это не укладывается у меня в голове, как такое вообще может делать человек.

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