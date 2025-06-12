Вассёр: Мы сделали всё, чтобы подготовиться к Канаде

Год назад гонщики Ferrari стартовали в Канаде за пределами первой десятки и не смогли финишировать – на этой неделе в команде рассчитывают отыграться…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы сделали всё в Маранелло, чтобы наилучшим образом подготовиться к Гран При Канады, который пройдёт на трассе, сильно отличающейся от тех, где мы выступали в последнее время.

В прошедших гонках мы добились прогресса в скорости и в реализации потенциала машины, особенно по воскресеньям. Мы хотим и дальше двигаться в этом направлении, заработав в Монреале максимально возможное число очков».

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