Александр УСИК: «Сейчас я вообще не могу представить себе этот бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился мыслями о поединке-реванше против Даниеля Дюбуа.

«Я вообще не могу себе сейчас представить этот бой. Сейчас я полностью сосредоточен на тренировках и надлежащем отдыхе. Сейчас в лагере присутствуют мои сыновья. Я не визуализирую этот бой. Это произойдет уже в Лондоне. Сейчас мне это не нужно», – сказал Усик.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua