Getty Images/Global Images Ukraine. Тедди Атлас и Александр Гвоздик

Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас поделился мнением о победителе предстоящего боя за пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, в котором украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) будет сражаться против Дэвида Бенавидеса из США (28-0, 24 KO).

«Только что увидел промоушен поединка Бенавидес – Гвоздик. Мне очень нравится Бенавидес и его отец, но я считаю, что они не знают, что за бой затевают. Выбираю победу Гвоздика», – написал Атлас.

Отметим, что Тедди Атлас в качестве тренера привел Гвоздика к чемпионскому титулу в 2018 году.

Бой Бенавидес – Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе.

sport.ua