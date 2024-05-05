Известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас поделился мнением о победителе предстоящего боя за пояс временного чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, в котором украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) будет сражаться против Дэвида Бенавидеса из США (28-0, 24 KO).
«Только что увидел промоушен поединка Бенавидес – Гвоздик. Мне очень нравится Бенавидес и его отец, но я считаю, что они не знают, что за бой затевают. Выбираю победу Гвоздика», – написал Атлас.
Отметим, что Тедди Атлас в качестве тренера привел Гвоздика к чемпионскому титулу в 2018 году.
Бой Бенавидес – Гвоздик состоится 15 июня в Лас-Вегасе.