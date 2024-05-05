Кидки якого гравця в нинішньому сезоні НБА блокували найбільше? Суперники накривали кожну десяту його спробу

Користувач із ніком nbarecappod показав інфографіку, що демонструє, кидки якого гравця НБА в нинішньому сезоні накривали найбільше.

Графік був побудований на загальній кількості кидків з гри та загальній кількості кидків, що виявилися заблокованими. Проаналізувавши статистику видно, що найефективнішими та найбільш продуктивними гравцями сезону були Лука Дончич та Шей Гілджес-Александер (обоє потрапили в топ-3 скорерів регулярки).

Натомість найчастіше блокували кидки Джарена Джексона-молодшого. Так, того самого, який в сезоні-2022/23 здобув нагороду найкращому гравцю захисного плану. Він виконав 900 кидків, 90 з яких суперники зуміли заблокувати, що дорівнює 10%.

Один із найкращих такий рейтингів, наприклад, у Кавая Леонарда. Він цього сезону виконав 850 кидків, з яких опоненти змогли заблокувати лише 20, що дозволяє йому перебувати з абсолютно іншого боку графіка відносно Джарена Джексона.

Автор також наводить цікаве порівняння, що стосується бігменів. Руді Гобер та Клінт Капела потрапляють під блок-шоти набагато частіше, ніж Крістапс Порзінгіс та Брук Лопес. А все через те, що двоє останніх частіше виконують триочкові кидки, а отже менше наражаються на потенційні блоки, ніж інші бігмени, які частіше грають у фарбі та безпосередньо контактують з суперниками під кошиком.

Фото: Justin Ford/NBAE

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