Сегодня состоятся матчи третьего тура в группах C и D

В воскресенье, 31 августа, состоятся матчи третьего тура в группах C и D чемпионата Европы по баскетболу-2025. Поединки Евробаскета-2025 принимают арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре.

Сборная Греции добыла третью победу в группе С, не оставив шансов Грузии — 94:53. В активе лидера греков Янниса Адетокумбо 27 очков.

В секстете D Словения обыграла Бельгию. Отметим, что Лука Дончич (26 очков, 10 подборов и 11 передач) стал лишь пятым игроком в истории Евробаскета, оформившим трипл-дабл.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

Евробаскет-2025. 3-й тур

Группа C

Грузия — Греция — 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)

Испания — Кипр

Босния и Герцеговина — Италия

Группа D

Словения — Бельгия — 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)

Израиль — Франция

Польша — Исландия

