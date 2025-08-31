Пиастри увеличил отрыв от Норриса по итогам Гран-при

По итогам Гран-при Нидерландов в Формуле-1 пилот Макларена Оскар Пиастри значительно увеличил свой отрыв от напарника по команде Ландо Норриса до 34 очков. В ходе гонки Норрис столкнулся с техническими проблемами и вынужден был сойти в конце соревнования, что позволило австралийцу набрать +25 очков в общем зачете. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

После Нидерландов Оскар Пиастри возглавил общий зачет с 309 очками, опережая Норриса на 34 балла. На третьем месте остаётся действующий чемпион Макс Ферстаппен из Ред Булл с 205 очками. Пиастри продолжает укреплять свою позицию на пути к возможному титулу в сезоне Формулы-1 2025.

Топ-10 гонщиков после Гран-при Нидерландов:

Оскар Пиастри (Макларен) — 309 очков Ландо Норрис (Макларен) — 275 очков Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 205 очков Джордж Расселл (Мерседес) — 184 очка Шарль Леклер (Феррари) — 151 очко Льюис Хэмилтон (Феррари) — 109 очков Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 64 очка Алекс Албон (Уильямс) — 64 очка Нико Хюлькенберг (Заубер) — 37 очков Исак Хаджар (Рейсинг Буллз) — 37 очков

Кубок конструкторов после Гран-при Нидерландов

В Кубке конструкторов Макларен продолжает лидировать с 584 очками, значительно опережая Феррари (260 очков) и Мерседес (248 очков). Ред Булл остается на четвертом месте с 214 очками, а Уильямс завершает топ-5 с 80 очками.

Макларен — 584 очка Феррари — 260 очков Мерседес — 248 очков Ред Булл — 214 очков Уильямс — 80 очков Астон Мартин — 60 очков Рейсинг Буллз — 60 очков Заубер — 51 очко Хаас — 44 очка Альпин — 20 очков

