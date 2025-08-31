Connect with us
Пиастри увеличил отрыв от Норриса по итогам Гран-при
Автоспорт

Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Нидерландов: Пиастри увеличил отрыв до 34 очков

Оскар Пиастри увеличил свой отрыв от Ландо Норриса до 34 очков после Гран-при Нидерландов. Макларен продолжает лидировать в Кубке конструкторов.

По итогам Гран-при Нидерландов в Формуле-1 пилот Макларена Оскар Пиастри значительно увеличил свой отрыв от напарника по команде Ландо Норриса до 34 очков. В ходе гонки Норрис столкнулся с техническими проблемами и вынужден был сойти в конце соревнования, что позволило австралийцу набрать +25 очков в общем зачете. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

После Нидерландов Оскар Пиастри возглавил общий зачет с 309 очками, опережая Норриса на 34 балла. На третьем месте остаётся действующий чемпион Макс Ферстаппен из Ред Булл с 205 очками. Пиастри продолжает укреплять свою позицию на пути к возможному титулу в сезоне Формулы-1 2025.

Топ-10 гонщиков после Гран-при Нидерландов:

  1. Оскар Пиастри (Макларен) — 309 очков
  2. Ландо Норрис (Макларен) — 275 очков
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 205 очков
  4. Джордж Расселл (Мерседес) — 184 очка
  5. Шарль Леклер (Феррари) — 151 очко
  6. Льюис Хэмилтон (Феррари) — 109 очков
  7. Андреа Кими Антонелли (Мерседес) — 64 очка
  8. Алекс Албон (Уильямс) — 64 очка
  9. Нико Хюлькенберг (Заубер) — 37 очков
  10. Исак Хаджар (Рейсинг Буллз) — 37 очков
Кубок конструкторов после Гран-при Нидерландов

В Кубке конструкторов Макларен продолжает лидировать с 584 очками, значительно опережая Феррари (260 очков) и Мерседес (248 очков). Ред Булл остается на четвертом месте с 214 очками, а Уильямс завершает топ-5 с 80 очками.

  1. Макларен — 584 очка
  2. Феррари — 260 очков
  3. Мерседес — 248 очков
  4. Ред Булл — 214 очков
  5. Уильямс — 80 очков
  6. Астон Мартин — 60 очков
  7. Рейсинг Буллз — 60 очков
  8. Заубер — 51 очко
  9. Хаас — 44 очка
  10. Альпин — 20 очков

Напомним, мы также писали о том, что Леклер и Антонелли не поделили трассу.

