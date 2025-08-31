Динамо Киев разгромило Полесье 4:1 в 4-м туре

31 августа в рамках 4-го тура Украинской Премьер-лиги Динамо Киев одержало уверенную победу над Полесьем с результатом 4:1 на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Игра началась с быстрого гола в исполнении Йосефи на 7-й минуте, однако Динамо быстро восстановило равновесие. Герреро забил первый гол для киевлян на 19-й минуте, а через 13 минут Буяльский реализовал пенальти. В конце первого тайма, на 44-й минуте, Буяльский оформил дубль, а Полесье так и не смогло ответить.

Во втором тайме Динамо продолжило атаковать, и на 50-й минуте Волошин установил окончательный счёт — 4:1.

Статистика матча:

Динамо Киев — Полесье — 4:1

Голы: Герреро, 19, Буяльский, 32 (пен.), 44, Волошин, 50 — Йосефи, 7

Предупреждения: Биловар, 74 — Андриевский, 2, Бабенко, 58, Таллес Коста, 88, Бескоровайный, 89

Составы команд:

Динамо Киев: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Караваев (Дубинчак, 80), Буяльский (Пихаленок, 80), Михайленко (Бражко, 9), Яцик, Кабаев (Ярмоленко, 71), Герреро (Пономаренко, 71), Волошин.

Полесье: Кудрик, Михайличенко (Корнийчук, 58), Сарапий (Бескоровайный, 65), Чоботенко, Кравченко, Йосефи (Таллес Коста, 58), Бабенко, Андриевский, Назаренко (Филиппов, 73), Гайдучик (Велетень, 58), Гуцуляк.

