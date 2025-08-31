Йонас Вингегор выиграл девятый этап Вуэльты Испании 2025

31 августа состоялся девятый этап шоссейного гранд-тура Вуэльта Испании 2025, на котором победу одержал Йонас Вингегор из команды Team Visma | Lease a Bike. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Этап проходил по маршруту Альфаро — Вальдескарай. Велогонщики преодолели дистанцию в 195,5 километра по холмистой местности с набором высоты в 3123 метра. Вингегор ушел в отрыв и финишировал первым, не оставив шансов соперникам. Вторым стал Томас Пидкок из Q36.5 Pro Cycling Team, а Жоау Алмейда из UAE Team Emirates – XRG занял третье место.

После девятого этапа генеральную классификацию продолжает возглавлять Торстейн Трен, у которого Йонас Вингегор отстает на 37 секунд. Следующий этап — десятый — пройдет 2 сентября, на котором гонщики будут преодолевать дистанцию в 175,3 километра с набором высоты 2910 метров. Велогонщики получат день отдыха 1 сентября.

Вуэльта Испании 2025. Результаты девятого этапа:

Йонас Вингегор (Дания, Team Visma | Lease a Bike) — 4:32:10 Томас Пидкок (Великобритания, Q36.5 Pro Cycling Team) — +0:24 Жоау Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates – XRG) — +0:24

Общие результаты

