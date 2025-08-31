Бундеслига. Вольфсбург – Майнц 1:1. Гостям не хватило времени дожать

Бундеслига, 2-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Майнц 1:1

Голы: Зентер 9 – Амири 89 (п)

Удаление: Сванберг 90+10 (вторая ЖК)

Когда мы говорили о "Майнце" в прошлом сезоне, все всегда сводилось к одному и тому же – проблемам в позиционных атаках. Их всегда хвалят за прессинг, качественный низкий блок и стандарты – классический набор датской школы, которую в массы сейчас вытаскивает Томас Франк с "Тоттенхэмом".

Но такой стиль имеет свои ограничения, и с позиции игры первым номером им всегда будет тяжко. Это вовсе не критика – "Майнц" и без того прыгнул выше головы с попаданием в еврокубки. Да и тот же "Вольфсбург", с их ресурсом, при адекватном менеджменте должен был бы быть повыше за сегодняшнего соперника.

Но "волки" отнеслись к сопернику с абсолютным уважением, где-то даже излишним как для домашнего матча. Отголосков агрессивной игры образца прошлой недели против "Хайденхайма" не было и в помине. Присадили Винда, поберегли реактивного Амуру на концовку. А впереди вышли все главные работяги.

"Волкам" еще и повезло с голом в дебюте. "Майнц" пошел давить при ауте на чужой половине, Фишер далеко забросил, Пейчинович классно разогнал атаку, и после диагонали на левый край Центер первым ударом в немецкой элите забил благодаря рикошету.

А дальше были 80 минут безуспешного давления "Майнца". Которые в прошлом туре потеряли новую звезду атаки Холлербаха и единственную реально креативную десятку Небеля из-за удаления. Хозяевам оставалось накрыть Амири, не допускать его разрезающих передах, и гостям оставалось только штурмовать артиллерией кроссов.

И подсевших физически "волков" эта навала в конце концов взяла. После тысячного навеса мяч угодил в руку Кульеракиса, а Амири реализовал 11-метровый. С 11 добавленными были даже шансы дожать, но Зиб с первого большого шанса для обоих команд с игры угодил в перекладину. Дальше "волки" еще и остались в меньшинстве, но удаление случилось слишком поздно.

1:1. "Майнц" может быть доволен поздним Камбеком и первым пунктом в сезоне. "Волки" – тем фактом, что не потеряли вообще все на финише.

Вольфсбург: Грабара – Центер (Мэле, 90+7), Кульеракис, Йенц, Фишер – Соуза (Винд, 90+6), Арнольд – Виммер, Майер (Сванберг, 70), Ольсен (Черны, 46) – Пейчинович (Амура, 70)

Майнц: Центнер – Кор, Белль (Ханше-Ольсен, 46), да Кошта – Мвене (Ферачниг, 69), Сано, Амири, Каси – Ли Чжэ Сон, Норден (Бобциен, 82) – Вайпер (Зиб, 69)

