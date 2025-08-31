Украинский талант дебютировал на уровне OHL

IIHF. Илья Шибинский в атаке

За четырехкратных чемпионов OHL (канадская молодежная лига Онтарио) «Гуэлф Сторм» дебютировал левый крайний нападающий Илья Шибинский. Форвард юниорской сборной Украины дебютировал в предсезонном домашнем матче против «Брэмптона». Воспитанник киевской «Льдинки» получил игровое время во второй пятерке и с одним броском помог команде победить – 3:1.

Другой украинский новичок «Гуэлф Сторма» нападающий Михаил Гапоненко только на днях присоединился к составу команды, поэтому в предсезонной встрече не участвовал.

Напомним, что в прошлом сезоне Шибинский выступал в чемпионате OJHL за «Торонто Джуниор Канадиенс» и набрал – 46 (15+31) очков в 55 матчах. В плей-офф украинец добавил к ним – 6 (4+2) баллов в восьми поединках.

sport.ua