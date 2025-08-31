Оскар Пиастри: Во всех ситуациях мы были на высоте

Оскар Пиастри выиграл Гран При Нидерландов, одержав уже седьмую победу в сезоне, но радость McLaren омрачил сход Ландо Норриса…

Оскар Пиастри (1-й): «Разумеется, я рад! Мне удавалось контролировать ход гонки, когда это было нужно, хотя очень жаль, что незадолго до финиша Ландо сошёл с дистанции. Но я мог задавать темп, и гонка прошла по несколько иному сценарию, в отличие от прошлогодней. Я очень рад за команду и доволен тем, как мы отработали в этот уик-энд.

При этом не могу сказать, что мы принимали какие-то особые меры – просто старались добиться улучшений везде, где только можно. В начале уик-энда казалось, что он будет непростым, но в квалификации нам удалось всё собрать воедино, и сегодня я тоже был доволен своим темпом.

Конечно, появление автомобиля безопасности только добавило остроты событиям на трассе, но во всех ситуациях мы были на высоте, и я очень горжусь всей нашей командой. Ведь дело не только во мне, успеха добилась вся наша команда – без неё это бы не было возможным. Это общий успех.

Когда стартуешь с поула, это уже хорошо, и если мы сможем и в дальнейшем добиваться таких результатов, это будет отлично, но до конца сезона ещё далеко. Продолжим работать, стараясь добиться максимума на каждой гонке».

Ландо Норрис (сход): «Темп у меня был, ехал я быстро, но обгонять на этой трассе невозможно. Гонка складывалась неплохо, и всё, на что я надеялся – это удержаться на второй позиции, поэтому я был доволен, что практически всё время был в полутора секундах от Оскара.

Со стороны этого не видно, но мы действовали здорово, если учесть, сколь велико здесь влияние турбулентности, и когда едешь позади другой машины, то постоянно испытываешь сложности с шинами и их температурой.

Но теперь это не имеет никакого значения, ведь напарника я опередить не смог. Оскар хорошо провёл гонку и заслуженно победил. Если говорить о моём уик-энде, то вчера, когда мы боролись за поул, мне просто не повезло. Не повезло и сегодня, но это жизнь, поэтому надо просто держать удар и двигаться дальше.

Я расстроен, мне обидно, ведь я сразу потерял столько очков, хотя за второе место мог заработать 18. Но надо продолжать бороться и делать всё, что в моих силах. Ведь я думал, что смогу побороться за победу в этой гонке. Но если я на неё претендовал, обычно это говорит о том, что я неплохо справлялся с делом, поэтому запомнить надо только позитивные моменты.

Я всё проанализирую и попытаюсь отыграться. У меня сильные соперники, поэтому легко не будет, но обещаю сделать всё, что в моих силах. А сейчас стараюсь не особо задумываться, мне просто хочется съесть бургер и вернуться домой».

