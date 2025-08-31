Дончич стал пятым игроком в истории Евробаскета, оформившим трипл-дабл

Кроме Дончича подобные результаты покорились лишь четырем игрокам

Защитник сборной Словении по баскетболу Лука Дончич в поединке Евробаскета-2025 против Бельгии оформил трипл-дапл, став пятым баскетболистом в истории, которому покорилось данное достижение.

26-летний баскетболист по результатам встречи с Бельгией набрал 26 очков, 10 подборов и 11 передач, которые помогли Словении одержать первую победу на Евробаскете.

Таким образом, Дончич присоединился к исключительному списку обладателей трипл-дабла Евробаскета: Стойко Вранковичу (1993), Тони Кукочу (1995), Рарешу Мандаке (2017) и Матеушу Понитке (2022). Также словенец достиг несколько личных рекордов в ходе игры. Он уже преодолел отметку в 400 очков, 100 передач и 100 подборов за карьеру на Евробаскете, достигнув этих показателей всего за 19 игр — быстрее любого игрока в XXI веке.

Кроме Дончича достичь 400 очков удавалось лишь двум словенским баскетболистам: Горану Драговичу и Яке Лаковичу.

В матче против Бельгии словенцы одержали победу со счетом 86:69. Следующий поединок Словения проведет против сборной Исландии 2 сентября.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

