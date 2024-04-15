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Баскетбол

«Чому ти маєш поводитися як повна дупа?» Гравець «Прометея» пожалівся на докучливих та невихованих фанів

«Чому ти маєш поводитися як повна дупа?» Гравець «Прометея» пожалівся на докучливих та невихованих фанів

14 квітня бігмен «Прометея» Ондржей Балвін опублікував інста-сторіз. У ній містився лише текст, в якому чех жалівся на докучливих фанів у кав’ярні.

Переклад повідомлення:

Сьогодні я пішов до кав'ярні, поки я чекав замовлення, якісь дівчата, що стояли позаду мене, розпочали реготати, а їхня мама намагалася зробити фото. Тож я обернувся і спитав, якого дідька вони роблять. Вони злякалися, а мати почала вдавати, ніби не фотографувала мене.

Я ніколи не розумів, навіщо комусь потрібно робити це. Чому так важко просто запитати мене, я б із задоволенням сфотографувався, чому ти маєш поводитися як повна дупа?

Мені, як професійному спортсмену, кожен тренер казав поводитися з людьми люб'язно, тож чому до нас повинні ставитися як до якихось виродків, а ми просто терпіти це від уболівальників, це не має сенсу».

«Чому ти маєш поводитися як повна дупа?» Гравець «Прометея» пожалівся на докучливих та невихованих фанів

Поточного сезону «Прометей» вилетів з Єврокубка на стадії чвертьфіналу, а в ЛЕБЛ вийшли у фінал. Чеський бігмен не потрапив до символічних збірних Єврокубка.

Фото: BC Prometey / ondrejbalvin

ua.tribuna.com

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