«Чому ти маєш поводитися як повна дупа?» Гравець «Прометея» пожалівся на докучливих та невихованих фанів

14 квітня бігмен «Прометея» Ондржей Балвін опублікував інста-сторіз. У ній містився лише текст, в якому чех жалівся на докучливих фанів у кав’ярні.

Переклад повідомлення:

Сьогодні я пішов до кав'ярні, поки я чекав замовлення, якісь дівчата, що стояли позаду мене, розпочали реготати, а їхня мама намагалася зробити фото. Тож я обернувся і спитав, якого дідька вони роблять. Вони злякалися, а мати почала вдавати, ніби не фотографувала мене.

Я ніколи не розумів, навіщо комусь потрібно робити це. Чому так важко просто запитати мене, я б із задоволенням сфотографувався, чому ти маєш поводитися як повна дупа?

Мені, як професійному спортсмену, кожен тренер казав поводитися з людьми люб'язно, тож чому до нас повинні ставитися як до якихось виродків, а ми просто терпіти це від уболівальників, це не має сенсу».

Поточного сезону «Прометей» вилетів з Єврокубка на стадії чвертьфіналу, а в ЛЕБЛ вийшли у фінал. Чеський бігмен не потрапив до символічних збірних Єврокубка.

Фото: BC Prometey / ondrejbalvin

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