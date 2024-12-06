Капитан Днепра Тимофеенко — MVP ноября в Суперлиге FAVBET-2024/25

Опытный форвард уверенно опередил в голосовании Клевзуника и Соловьева

Федерация баскетбола Украины определилась с главным лауреатом ноября. MVP прошедшего месяца в Суперлиге FAVBET был признан форвард Днепра Станислав Тимофеенко.

На награду претендовали восемь игроков — по одному из каждого клуба Суперлиги. Голосование проходило в трех категориях — среди болельщиков (на официальной странице ФБУ в Telegram), среди капитанов команд, а также среди организаторов конкурса. По итогам каждого опроса победитель получал 5 баллов, второе место оценивалось в 3, а третье — в один балл.

Тимофеенко стал триумфатором во всех трех категориях и уверенно победил в суммарном голосовании — 15 баллов. Вторым стал Денис Клевзуник из Киев-Баскета (6 баллов), занявший второе место по версии капитанов и ФБУ. Третье — в активе Алексея Соловьева (БК Ровно), второго выбора среди болельщиков.

Напомним, ранее 35-летний Тимофеенко признавался MVP первой игровой недели ноября в Суперлиге FAVBET-2024/25.

В ноябре Станислав провел четыре матча (все — победные для Днепра), набирая в среднем 19.5 очков, совершая 7.0 подборов, 4.0 передачи и 1.3 перехвата. Рейтинг эффективности опытного форварда является рекордным как по итогам ноября (24.5), так и во всем сезоне (23.0).

Лучшим игроком октября в Суперлиге FAVBET-2024/25, напомним, был признан защитник криворожского Кривбасса Михаил Бублик. Тогда он также обошел в голосовании Дениса Клевзуника.

Днепр лидирует в регулярном чемпионате со стопроцентным показателем — 6 выигранных матчей из шести. В тройке лидеров также находятся Киев-Баскет и Ровно.

Кроме того, действующий чемпион на прошлой неделе уверенно вышел в Финал четырех Кубка Украины. Компанию Днепру в мини-турнире, который состоится весной 2025 года, составили Харьковский Соколы, БК Ровно и Черкасские Мавпы.

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