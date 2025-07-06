Шульга и Скапинцев сыграют в Летней лиге НБА

Турнир пройдет в Лас-Вегасе и продлится с 10 до 20 июля

Двое украинцев, защитник Максим Шульга и центровой Дмитрий Скапинцев сыграют в Летней лиге НБА.

Шульга вошел в состав Бостон Селтикс, который выбрал его на драфте 2025 года под 57-м номером. Скапинцев, в свою очередь, вошел в состав Портленд Трэйл Блейзерс.

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Для Дмитрия Скапинцева это будет уже третье участие в Летней лиге НБА. В 2023-м и 2024-м годах украинец выступал в составе Нью-Йорк Никс.

Первые матчи в Летней лиге НБА команды обоих украинцев проведут в ночь на 12 июля. Бостон встретится с Мемфис Гриззлис, а Портленд сыграет с Голден Стэйт.

Местом проведения Летней лиги НБА станет Лас-Вегас. Турнир продлится с 10 по 20 июля.

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