НБА. Четыре очка Михайлюка не помогли Юте избежать домашнего поражения от Бостона

Финикс обыграл Кливленд, Денвер уступил Портленду

В ночь на 22 марта состоялись 10 матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз дома потерпела поражение от Бостон Селтикс (99:121). Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк провел на паркете 18 минут и 55 секунд, записав за это время в свой актив 4 очка, 1 подбор 1 передачу. Напомним, что перед этим поединком украинец находился в лазарете из-за повреждения ступни.

НБА. Регулярный чемпионат

Вашингтон Уизардс — Орландо Мэджик — 105:120 (30:33, 24:34, 17:35, 34:18)

Майами Хит — Хьюстон Рокетс — 98:102 (27:23, 32:28, 21:27, 18:24)

Миннесота Тимбервулвз — Нью-Орлеан Пеликанс — 134:93 (28:22, 34:26, 35:24, 37:21)

Оклахома-Сити Тандер — Шарлотт Хорнетс — 141:106 (34:14, 32:35, 37:27, 38:30)

Сан-Антонио Сперс — Филадельфия Сиксерз — 128:120 (28:26, 36:26, 27:43, 37:25)

Даллас Маверикс — Детройт Пистонс — 123:117 (35:27, 25:27, 31:29, 32:34)

Юта Джаз — Бостон Селтикс — 99:121 (21:35, 30:25, 24:29, 24:32)

Порленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс — 128:109 (30:30, 24:29, 34:23, 40:27)

Финикс Санз — Кливленд Кавальерс — 123:112 (35:34, 27:17, 36:28, 25:33)

Лос-Анджелес Клипперс — Мемфис Гриззлис — 128:108 (29:31, 31:35, 36:16, 32:26)

Источник