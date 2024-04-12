У складі «Рівного» є один гравець, який грає за клуб з моменту його створення. Він пригадав цей момент на пресконференції

Про цей факт на пресконференції йому нагадав редактор Tribuna.com Андрій Білик.

– Добре пам'ятаю перший сезон після перестворення «Рівного», 2016/17, ви тоді ще практично в тренувальній формі грали. Ви єдиний, хто залишився з того складу в команді. Якби я вам сім років тому сказав, що ви за сім років гратимете у фіналі в статусі капітана цього «Рівного», що б ви мені відповіли?

– Не знаю, посміхнувся б вам точно. Чесно, не знаю. Ми завжди прагнули піти в Суперліги, але кожного сезону було якесь «але». Врешті-решт, ми вибороли чемпіонство у Вищій лізі, піднялися в класі. Тепер ми тут.

(Дмитро Тимощук на фото в чорній джерсі із №5).

Фото: БК «Хімік» (фейсбук), ФБУ

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