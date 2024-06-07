Пустовой перешел в индонезийскую команду Сатриа Муда

Украинец прошедший сезон провел в испанском Обрадойро

Украинский центровой Артем Пустовой перешел в индонезийскую команду Сатрия Муда Пертамина.

В тренерском штабе команды работает Луис Гиль, который обратил внимание руководства клуба на украинца. В Сатрии Муда Артем заменит 33-летнего американца Джарреда Шоу, который покинул клуб летом.

Напомним, Пустовой выступал в чемпионате Испании с 2015 года. Последним клубом украинца стал Обрадойро. В его составе Артем стал MVP мая в чемпионате Испании, но не смог помочь команде избежать вылета из высшего дивизиона.

Сатриа Муда занимает четвертое место в чемпионате Индонезии. Следующий матч команда Пустового проведет 8 июня против Сурабаи.

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