«Достигли мирного урегулирования»: Зверев и его бывшая девушка завершили судебную тяжбу соглашением

Судебный процесс над немецким теннисистом Александром Зверевым по обвинению в домашнем насилии прекращен

Об этом сообщил районный суд Тиргартена в Берлине: «Между обвиняемым и заявительницей было достигнуто мировое соглашение. Однако это мировое соглашение не является частью этого судебного процесса, и суд не является частью этого мирового соглашения».

В октябре прошлого года четвертая ракетка мира был оштрафован на 450 000 евро после того, как его обвинили в физическом насилии над бывшей девушкой и матерью его дочери Майлы — Брендой Патеа. Патеа, модель и инфлюенсерка, сегодня на заседание не явилась, а Зверев пока продолжает выступление на Отрытом чемпионате Франции.

На прошлой неделе берлинский суд начал рассмотрение апелляции 27-летнего Зверева. Судьи услышали от прокурора, как «после жаркого спора» в арендованной берлинской квартире в мае 2020 года Зверев якобы прижал Патеа к стене и душил ее обеими руками. Патеа испытывала трудности с глотанием и дыханием и испытывала боль в горле в течение нескольких дней после этого, сообщили в суде. Главный адвокат команды защиты отверг обвинения как «необоснованные и противоречивые».

Судебный процесс должен был продлиться до середины июля. В прошлую пятницу в судебном заседании был объявлен перерыв после того, как адвокаты Зверева подали ходатайство о заслушивании показаний заявителя в закрытом режиме. Ходатайство защиты было удовлетворено, что означает, что общественность была лишена возможности услышать показания обвиняемого.

В пятницу адвокаты спортсмена приветствовали решение суда закрыть дело.

«Александр Зверев согласился на это урегулирование, чтобы как можно быстрее положить конец судебному разбирательству — прежде всего, в интересах их ребенка», — говорится в заявлении. «Мировое соглашение не предусматривает никаких определений или признания вины. Презумпция невиновности сохраняется».

Соглашение, достигнутое между четвертой ракеткой мира и его бывшей партнершей, знаменует собой завершение длительной судебной тяжбы, в которой берлинский суд официально не вынес ни одного вердикта. По условиям соглашения, Зверев выплатит 200 000 евро, сообщил пресс-секретарь суда, из которых 150 000 евро пойдут государству, а 50 000 евро — в фонд для благотворительных организаций.

btu.org.ua