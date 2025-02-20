Прага (W75). Соболева не смогла выйти в четвертьфинал, уступив второй сеяной

Украинcкая теннисистка Анастасия Соболева завершила свои выступления на турнире ITF W75 в Чехии



Анастасия Соболева (№226 WTA) в упорной борьбе уступила представительнице Германии и второй сеяной турнира Элле Зайдель (№129 WTA) – 3:6, 7:5, 3:6. За поединок, который длился 2 часа и 6 минут, украинская теннисистка подала пять эйсов (одна двойная), сделала четыре брейка и проиграла шесть геймов на своей подаче.

Турнир в Праге принес Соболевой 9 рейтинговых очков и 935$ призовых. По итогам недели украинка поднимется на 215-ю строчку (+11).

btu.org.ua