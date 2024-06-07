Марко: Атрибутика Переса продаётся лучше Ферстаппена

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко назвал ещё одну неочевидную причину, почему с Серхио Пересом был продлён контракт на два года. Оказалось, что атрибутика мексиканского гонщика пользуется большим спросом у болельщиков в странах Латинской Америки, чем атрибутика Макса Ферстаппена.

«Мы хотели обеспечить преемственность в команде, – объяснил Хельмут Марко продление контракта с Пересом. – К тому же оба гонщика хорошо ладят между собой. Между ними просто нет конфликтов.

Серхио невероятно популярен в Латинской Америке. Мы продаём там больше атрибутики Переса, чем атрибутики Ферстаппена. Кроме того, когда он в форме, то практически непобедим».

Говоря о составе другой команды концерна Red Bull, RB из Фаэнцы, Хельмут Марко пообещал Юки Цуноде место за рулём в 2025 году: «Очевидно, что Юки остаётся.

Что касается Лиама Лоусона, то он приезжает на каждую гонку, и мы находимся с ним в тесном контакте. В его контракте есть пункт, что если мы не предоставим ему место призового гонщика, то он может уйти в другую команду».

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