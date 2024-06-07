Тренер «Флориды» по индивидуальным качествам Максим Иванов, ранее работавший в «Питтсбурге», в интервью «СЭ» поделился мнением о звездах НХЛ — Сидни Кросби, Евгении Малкине и Александре Баркове.

— К чему сложнее всего было привыкнуть, когда приехали в НХЛ?

— Сначала очень тяжело было в быту. Но помогла работа. Я только приехал в Америку и начал работать с «Питтсбургом», как случился локаут 2012 года. Тогда я начал индивидуально работать с Сидни Кросби, дальше — с теми, кто на время локаута остался в городе. Сразу понравилась работоспособность всех вокруг. Это для меня было очень важно, и я сразу подстроился под эту систему, поскольку сам такой.

— Как вас допустили к Кросби, суперзвезде лиги того времени № 1?

— Мы знали друг друга давно. Я очень много раз прилетал в Питтсбург к Малкину, и мы с Сидом пересекались. Так вышло, что, когда я прилетел в локаут, Женя был в «Магнитке». Встретились с Сидом, он показал свой новый строящийся дом. И предложил мне поработать с ним.

— Насколько легко работать с такими людьми, как Кросби? Что там можно улучшить?

— Улучшать всегда есть что. Но с такими, как Сид, работать легко — это очень работоспособные игроки, которые постоянно трудятся и думают только о хоккее.

— Сергей Гончар рассказывал мне: «Кросби — очень заботливый человек в отношении рядовых сотрудников клуба. Может спросить об отсутствующем на тренировочном катке охраннике: «А что с ним?»

— Когда каток — второй дом и ты всех знаешь, то переживаешь за каждого. Это вторая семья. Капитан «Флориды» Саша Барков в этом плане — точно такой же.

— Что позволило Кросби и Малкину, конкурентам по позиции, сдружиться и не ревновать к славе и успехам друг друга? Это ведь на самом деле уникальная история.

— Их объединила общая цель — Кубок Стэнли, поэтому так и получилось. Когда они поняли, что могут не конкурировать, а общаться и делать друг друга сильнее, то выиграли и один, и другой. У них великолепная карьера, и они друг друга дополняли. Анализировали, подсказывали друг другу, что-то новое добавляли. Это тандем, который дал очень серьезный результат — и командный в виде трех Кубков Стэнли, и индивидуальный у каждого из них.

— Каков Малкин вне льда?

— Очень простой парень. Вырос в обычной магнитогорской семье, сам себя сделал, знает, как добиться успеха. И очень любит шутить. Шуток было миллион, всех и не упомнишь.

— Кросби — тоже шутник?

— Сид — серьезный парень, но может пообщаться с кем угодно. Полностью сосредоточен на хоккее, все с этим связано. И до сих пор, в таком возрасте, показывает отличные результаты. 42 гола и 94 очка в 36 лет — это дорогого стоит!

— Он и Малкин смотрят другой хоккей?

— Конечно. Все время смотрят!

— По опросу хоккеистов Кросби — самый универсальный игрок НХЛ. Согласны?

— Думаю, что Барков более универсален в плане обороны. Сид все-таки более атакующего плана.

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