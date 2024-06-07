Боец, который ронял Усика в спарринге, посоветовал Уайлдеру уйти на пенсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей и Деонтей Уайлдер

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе конголезский боксер Мартин Баколе (20-1, 15 KO) посоветовал американцу Деонтею Уайлдеру (43-4-1, 42 KO) завершить карьеру после боя с китайцем Чжаном Чжилеем (27-2-1, 22 KO).

«Уайлдер уже не тот, что был лет 5 назад. Все знают его слабые стороны, он теряет вес. Мой ему совет – заканчивай карьеру.

Чжилей в бою с Деонтеем выступил хорошо. Он левша. Другим бойцам очень трудно победить левшу, но для меня это намного проще, потому что я учился боксировать у своего брата-левши. Так что это жесткий парень. У него такая же сильная левая рука, как и у меня. Но ты должен научиться ею пользоваться.

Чжан здорово провел бой, был сфокусирован. С другой стороны, Уайлдер был слишком худой и убегал. Это упростило задачу для Чжилея», – сказал Баколе.

Отметим, что Чжан досрочно победил бывшего чемпиона по версии WBC в пятом раунде.

sport.ua