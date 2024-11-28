«Его мозг как компьютер». Экс-чемпион дал совет Фьюри перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион Европы Джейми Мур поделился ожиданиями от реванша между украинским боксером в супертяжелом весе Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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– Я видел, как Фьюри намекал, что подойдет к реваншу с Усиком с весом 122,5 кг – таким же, как во втором бою с Уайлдером. Вы считаете, таким он и должен быть? Он будет более агрессивным, он выиграет реванш?

– Это именно то, что я говорил перед первым боем. Я ожидаю, что Тайсон использует свои габариты, будет более агрессивным. И Тайсон реально очень хороший бодипанчер. Я не сказал бы, что Усик уязвим к ударам по корпусу, но его можно поймать и потрясти ударом по нижнему этажу. Я никогда не понимал, зачем пытаться перебоксировать такого технически эффективного боксера, как Усик. И у Тайсона реально был успех в начале боя. Но Усик всегда был одним из тех бойцов, для которых, чем длиннее поединок, тем больше они тебя перерабатывают. Его мозг, как продвинутый компьютер. Если бы я был в углу Тайсона, я бы сказал ему: «Упрости все, не пытайся сравниться с его уровнем навыков! Затяни его в более грубый бой, в драку, сделай бой более физическим, работай по нижнему этажу!» Я верю, что это путь для Тайсона.

– Если он сделает это, какой будет результат реванша?

– Слушайте, он может победить в бою. Это не будет легко. Ты не побьешь Усика в легкую, это всегда будет тяжелая работа. И ему придется пройти через некоторые тяжелые моменты, через которые он прошел в первом бою. Но я верю, что такая тактика пойдет ему на пользу. Усик всегда лучше с течением поединка. Ни один боец еще не сделал поединок с Усиком тяжелым физически. Никто не знает, каким будет Усик, выходя на 7-8-9 раунды, если он будет физически истощен большим супертяжем с весом 122 кг, который будет держать его, нависать над ним, грубо с ним работать и как будто сбивать его с ритма, и привычной работы. Как он будет выступать, когда его мышцы будут физически истощены? Вот способ победить. Я верю, что нужно сделать ему так, чтобы он не был способен выступать в своем ритме во второй половине боя.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua