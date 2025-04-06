Четыре поражения в пяти боях. 39-летний Джойс уступил Хрговичу

Getty Images/Global Images Ukraine. Хргович и Джойс

В ночь на 6 апреля на арене «Co–Op Live Arena» в Манчестере (Англия) состоялся вечер бокса от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Главным событием стал поединок в супертяжелом весе – на ринге встретились британец Джо Джойс (16–3, 15 КО) и представитель Хорватии Филип Хргович (17–1, 14 КО).

Хорват с первых секунд занял центр ринга, неплохо двигался на ногах и тревожил соперника одиночными акцентированными ударами. Джойс прятался за блоком и пытался отвечать в контратаках. Во втором раунде Хргович немного сбавил темп – у него на лице появилась кровь. Британец провел несколько опасных атак.

Инициатива постоянно переходила из рук в руки – боксеры обменивались ударами на дальней и средней дистанции. Бой проходил в невысоком темпе, однако был зрелищным и напряженным.

Ближе к середине боя 39-летний Джойс постепенно перехватил инициативу. Он больше работал первым номером, чаще атаковал. Хргович теснился спиной к канатам, неплохо отстреливался, но моментами слишком долго стоял на одном месте и пропускал необязательные удары.

В финальных раундах боксеры продолжили обмениваться зрелищными ударами на ближней дистанции. Оба не жалели сил, но из-за усталости много промахивались. Судьи зафиксировали победу Хрговича. Джойс потерпел четвертое поражение в пяти последних боях.

Филип Хргович (Хорватия) – Джо Джойс (Англия) – UD 10 (98–92, 97–93, 96–94)

sport.ua